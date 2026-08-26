SAP SE – Gerät die Rally ins Stocken?

Rückblick:
Die Aktie von SAP hatte am 24. Juli eine starke Erholungsrally gestartet, in deren Verlauf die Notierungen innerhalb von vier Wochen rund 47% an Wert zulegen konnten. Der Sprung über das Zwischentief vom 22. Januar wurde allerdings zunächst nicht bestätigt, denn nach dem Anstieg auf das neue Monatshoch am Freitag tendierten die Kurse in der laufenden Woche wieder leichter. Dabei ging es für die Aktie gestern um 0.9% auf 185.46 EUR zurück.
Ausblick:
Die SAP-Aktie ist in der vergangenen Woche an das Zwischentief vom 22. Januar herangelaufen und dort auf einen Widerstand gestossen. Das Long-Szenario: Um das grosse Gap vom 29. Januar nun vollständig zu schliessen, müssten die Kurse jetzt über 187.32 EUR (= das Tief vom 22. Januar) und über das aktuelle August-Hoch steigen. Drehen die Notierungen nach einem Gap-Close bei 196.14 EUR nicht wieder nach unten ab, würde danach die 200-Euro-Marke in den Fokus rücken. Darüber könnte sich Platz bis zum September- und April-Tief aus dem Vorjahr eröffnen, die bei 209.70 EUR und 210.20 EUR eine charttechnische Widerstandszone bilden. Das Short-Szenario: Nach dem starken Lauf in den vergangenen Wochen besteht auf der Unterseite hingegen die Möglichkeit für ein Pullback. Dabei sollte zunächst auf den Preisbereich um 180.00 EUR geachtet werden, ehe sich die Blicke auf das Juni-Hoch bei 173.24 EUR richten würden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Test der langfristigen 200-Tage-Linie möglich, die im Augenblick bei 169.27 EUR verläuft. Schlägt der fehl, müsste eine grössere Korrekturbewegung bis in den Bereich von 160.00 EUR einkalkuliert werden.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike =
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Stand: 26.08.2026, 7:00 Uhr
Entwicklung
Tag
-0.93%
5 Tage
1.62%
20 Tage
16.47%
52 Wochen
-20.01%
im August
17.62%
im Jahr 2026
-10.99%
Hoch- / Tiefpunkte
52-Wochenhoch
244.30
Abstand zum 52-Wochenhoch
-24.09%
52-Wochentief
127.50
Abstand zum 52-Wochentief
45.46%
Allzeithoch
283.50
Abstand zum Allzeithoch
-34.58%
Trend
200-Tage-Linie
169.27
Abstand 200-Tage-Linie
9.56%
Status (langfristig)
aufwärts
100-Tage-Linie
151.17
Abstand 100-Tage-Linie
22.68%
Status (mittelfristig)
aufwärts
50-Tage-Linie
153.14
Abstand 50-Tage-Linie
21.11%
Status (kurzfristig)
aufwärts
Stand 26.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
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